Ümraniye'de kadınlar arasında kavga... Kendini terlikle savundu!
Ümraniye'de kamyonetten inen iki kadın, yoldan geçen başka bir kadınla kavga etti. Yumrukların hedefi olan kadın, kendini terlikle savundu.
Ümraniye'de, dün saat 13.30 sıralarında kağıt toplayan kadınlar, yoldan geçen başka bir kadınla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Kadınlar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kamyonetten inen iki kadın tartıştıkları kadına yumruk atıp terlik fırlattı.
Saldırıya uğrayan kadın ise yerdeki terliği alıp kendini savundu.
Bir süre devam eden kavga, çevredekilerin araya girmesi ve saldırıya uğrayan kadının uzaklaşması ile son buldu.
Kavga anlarını çevredekiler cep telefonu ile görüntüledi.
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