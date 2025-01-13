Bir tarikat klasiği: Menzil'de mülk kavgası, birbirlerine girdiler!

Yayınlanma: 13.01.2025 - 23:54

Güncelleme: 14.01.2025 - 00:00

Menzil Cemaati’nde miras kavgası her geçen büyüyor. Cemaatin lideri Abdulbaki Elhüseyni’nin 12 Temmuz 2023’teki ölümünün ardından oğulları arasında miras kavgası çıkmıştı.

Abdulbaki Elhüseyni’nin ölümünün ardından oğulları Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek, ‘eş şeyhlik’ denilen bir sistem ile cemaati birlikte yöneteceklerini açıkladı. Milyarlarca liralık bir sermayeye sahip olan cemaatin başına geçen kardeşler, kısa sürede miras kavgasına tutuştu.

Yaklaşık bir buçuk yıl geçmesine rağmen Menzil’in milyarlarca liralık serveti, şirketleri ve gayrimenkulleri bir türlü paylaşılamadı. Son olarak miras anlaşmazlığında çözüm için ‘şeriat mahkemesi’ kurulduğu açıklandı.

Bu süreçte Muhammed Saki Elhüseyni, bölüşülemeyen servetin en az 17 milyar TL olduğunu, bin 500 dergâh ile ev olduğu tahmin edilen 5 bin kiralık yerleri bulunduğunu açıkladı. Saki Elhüseyni, “Miras kavgasını Erdoğan çözecek” dese de sorun bir türlü çözülemedi.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, son olarak Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan Menzil Köyünde gerilim taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada bazı cemaat mensupları yaralandı. Köye çok sayıda jandarma gönderildi.

Muhammed Saki Elhüseyni'nin oğlu Rağıp Elhüseyni, amcaları Muhammed Fettah ile Muhammed Mubarek taraftarı cemaat mensuplarına yönelik “Bunlar caminin avlusuna işediler. Hakkımızı devletten istiyoruz. Gerekli mercilere söyledik, onlar gerekenleri yapacak” dedi.