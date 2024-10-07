Ümraniye'de saldırganlar bir evi kurşunlayarak kaçtı

Ümraniye'de motosikletli 2 kişi, bir binanın 1. katındaki daireye silahla ateş açarak kaçtı.

Ümraniye'de saldırganlar bir evi kurşunlayarak kaçtı
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İHA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 00:20

Olay, saat 20.00 sıralarında Esenşehir Zambak Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, 4 katlı bir binanın 1. katındaki daireye motosikletli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Olayda yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırının gerçekleştiği yere güvenlik şeridi çeken olay yeri inceleme ekipleri, inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Ümraniye #silahlı saldırı #Olay yeri

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