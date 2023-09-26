Ümraniye'de servis minibüsü alev alev yandı
İstanbul Ümraniye'de seyir halindeki servis minibüsünde yangın çıktı. Şoförünü kenara çektiği minibüs alev topuna döndü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi.
Yangın saat 18:30 sıralarında Ümraniye Diyar Sokak üzerinde meydana geldi. 34 LUB 672 plakalı servis minibüsünden dumanların yükseldiğini gören şoför Salih Erbay, minibüsü kenara çekti.
Kısa sürede alevler büyürken minibüs adeta alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Alevlerin etkisiyle elektrik tellerinde de kopmalar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni bilinmezken, ekiplerin incelemesi devam ediyor. Alev alev yanan minibüs çevredeki yurttaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Belge depremi: 'Affını isteyecek'
- 'Gıda Dedektifi' ile ilgili yeni gelişme
- Sıcak kulis... İşte MHP'nin Soylu planı
- İktidar 'sefalete devam' dedi
- CHP'de 'Büyük Kurultay' tarihi belli oldu
- Kılıçdaroğlu’nu bırak AKP dönemine bak
- Gece kulübü işletmecisi silahlı saldırıda öldürüldü
- İktidardan yeni düzenleme
- 'Sana bana ne oluyor?' demişti
- '9500 lirayı geçmeyen...'