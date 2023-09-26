Ümraniye'de servis minibüsü alev alev yandı

Yayınlanma: 26.09.2023 - 20:24

Güncelleme: 26.09.2023 - 21:53

Yangın saat 18:30 sıralarında Ümraniye Diyar Sokak üzerinde meydana geldi. 34 LUB 672 plakalı servis minibüsünden dumanların yükseldiğini gören şoför Salih Erbay, minibüsü kenara çekti.

Kısa sürede alevler büyürken minibüs adeta alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Alevlerin etkisiyle elektrik tellerinde de kopmalar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni bilinmezken, ekiplerin incelemesi devam ediyor. Alev alev yanan minibüs çevredeki yurttaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.