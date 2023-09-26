Ümraniye'de servis minibüsü alev alev yandı

İstanbul Ümraniye'de seyir halindeki servis minibüsünde yangın çıktı. Şoförünü kenara çektiği minibüs alev topuna döndü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi.

DHA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 20:24
Ümraniye'de servis minibüsü alev alev yandı
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Yangın saat 18:30 sıralarında Ümraniye Diyar Sokak üzerinde meydana geldi. 34 LUB 672 plakalı servis minibüsünden dumanların yükseldiğini gören şoför Salih Erbay, minibüsü kenara çekti.

Kısa sürede alevler büyürken minibüs adeta alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Alevlerin etkisiyle elektrik tellerinde de kopmalar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni bilinmezken, ekiplerin incelemesi devam ediyor. Alev alev yanan minibüs çevredeki yurttaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. 


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Ümraniye servis

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