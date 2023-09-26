Kamyonla öğrenci servisi çarpıştı... 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Yayınlanma: 26.09.2023 - 16:59

Güncelleme: 26.09.2023 - 16:59

Samsun-Sinop karayolu polis okulu kavşağında sürücüleri henüz öğrenilemeyen 55 ALK 35 plakalı kamyon ile 55 C 0995 plakalı öğrenci servis minibüsü çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre; minibüs sürücüsü yaşamını yitirdi, 6 öğrenci ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.