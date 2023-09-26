Kamyonla öğrenci servisi çarpıştı... 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Samsun'da kamyon ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 6 öğrenci de yaralandı.

AA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 16:59
Kamyonla öğrenci servisi çarpıştı... 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Samsun-Sinop karayolu polis okulu kavşağında sürücüleri henüz öğrenilemeyen 55 ALK 35 plakalı kamyon ile 55 C 0995 plakalı öğrenci servis minibüsü çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre; minibüs sürücüsü yaşamını yitirdi, 6 öğrenci ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Player Alanı
kamyon karayolu kaza Minibüs öğrenci Samsun servis sürücü

İlgili Haberler

Bursa'da feci kaza... Araç bariyerlere girdi: 2 yaralı

Bursa'da feci kaza... Araç bariyerlere girdi: 2 yaralı
Edirne'de feci kaza... İki TIR çarpıştı: 1 ölü

Edirne'de feci kaza... İki TIR çarpıştı: 1 ölü
Bağdat Caddesi'nin göbeğinde feci kaza... Aynı yönde giden 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bağdat Caddesi'nin göbeğinde feci kaza... Aynı yönde giden 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

En Çok Okunan Haberler