Kamyonla öğrenci servisi çarpıştı... 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Samsun'da kamyon ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 6 öğrenci de yaralandı.
Samsun-Sinop karayolu polis okulu kavşağında sürücüleri henüz öğrenilemeyen 55 ALK 35 plakalı kamyon ile 55 C 0995 plakalı öğrenci servis minibüsü çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre; minibüs sürücüsü yaşamını yitirdi, 6 öğrenci ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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