3 bin 996 okul servisine ceza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11- 22 Eylül arasında denetlenen 112 bin 241 okul servis araçlarından 3 bin 996'sına ceza kesildiğini açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 13:51
3 bin 996 okul servisine ceza
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, denetlenen okul servisleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın okullarına güven içinde gitmesi, evlerine huzur içinde dönmesi için okul servis denetimlerimiz hassasiyetle devam ediyor. 11-22 Eylül arasında; ülkemiz genelinde 112 bin 241 okul servisi denetlendi. Bu araçlardan 3 bin 996'sına ceza kesildi. Aynı tarihler arasında İstanbul'da ise 5 bin 863 servis aracı denetlendi. Bu araçlardan 403'üne ceza kesildi. Okul servisi sürücülerimiz, sizler dünyanın en kıymetli yolcularını taşıyorsunuz. Araçlarımızın bakımını ihmal etmeyin. Eksiksiz yola çıkmayalım. Hız ve trafik kurallarına uyalım" ifadelerini kullandı.


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