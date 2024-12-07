Ümraniye'de 'yol' kavgası: Üstünü çıkarıp şoföre saldırdı!
Ümraniye'de trafikte otomobil sürücüsü ve hafif ticari araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü üstünü çıkartarak ticari araç sürücüsüne yumrukla saldırdı.
Olay, öğle saatlerinde Namık Kemal Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, otomobil sürücüsü yolda duraklama yaptığı sırada arkasında bekleyen hafif ticari araç sürücüsü kornaya bastı.
Buna sinirlenen otomobil sürücüsü aracından indiği sırada üstünü çıkartarak hafif ticari araç sürücüsüne yumrukla saldırdı.
Çevredeki yurttaşların araya girmesiyle kavga büyümeden sona erdi.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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