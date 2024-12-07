Yer: Kütahya! Ölen arkadaşlarının ailesiyle kavga ettiler... Çok sayıda gözaltı

Kütahya'da hayatını kaybeden arkadaşları Halil B.'nin (19) evine gelip, kendilerini suçlayan aileyle kavga eden ve polise mukavemette bulunan 7 kişi, gözaltına alındı.

Yer: Kütahya! Ölen arkadaşlarının ailesiyle kavga ettiler... Çok sayıda gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 07.12.2024 - 13:09

Olay, gece yarısı Yenidoğan Mahallesi Yeşim Sokak'ta meydana geldi. Ailesiyle yaşayan Halil B., evin çatı katında kendini astı. Ağabeyini gören kız kardeşi, ailesine haber verdi.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada gencin ölüm haberini alan 7 arkadaşı, eve geldi.

Halil B'nin anne ve babası, çocuklarının ölümünden arkadaşlarını sorumlu tuttu. Baba Süleyman B., oğlunun arkadaşlarının madde bağımlısı olduğunu da iddia etti.

Bunun üzerine gencin arkadaşları, anne ile babaya saldırdı. Ekipler araya girerken, polise mukavemette bulunan E.G. (18), S.A. (19), H.İ.A. (16), A.M.T. (21), A.C.T. (21), M.Ö. (19) ve E.G. (20) gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Halil B.'nin cenazesi ise savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 


Etiketler: #Kütahya #aile #arkadaş

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