Ümraniye'de 'yol verme' tartışması: İETT aracını yumrukladı!

01 Temmuz 2022 Cuma, 09:31

İstanbul Ümraniye 3004. Cadde üzerinde, 30 Haziran Perşembe günü saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla yol üzerinde seyir halinde olan yurttaş ile İETT araç sürücüsü arasında tartışma çıktı.

CAMLARI YUMRUKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü İETT aracının camını yumruklamaya başladı. Yaşanan o anlar yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.





Görüntülerde, bir şahsın otobüs camını yumrukladığı, otobüs içerisindeki yolcuların ise şahsa uyarıda bulunduğu görülüyor.