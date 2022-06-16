İETT Genel Müdürü’nden mazota vergi muafiyeti çağrısı

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mazota vergi muafiyeti çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2022 Perşembe, 11:38
İETT Genel Müdürü’nden mazota vergi muafiyeti çağrısı
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İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürü Alper Bilgili, art arda gelen akaryakıt zamlarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bilgili, toplu ulaşımda mazota vergi muafiyeti getirilmesini talep etti. 

Bilgili, şu ifadeleri kullandı: 

"Dolar yükselmeseydi, 2021’de vergiler dahil 7 lira olan mazot, petrol fiyat artışları ile bugün en fazla 12-13 liralarda olacaktı. Oysa, bugün sadece vergisi 7 lira, kendisi de 30 liraya dayandı. Şimdi toplu ulaşımda acil telafi, ancak mazota vergi muafiyeti ile mümkün"



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