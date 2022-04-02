Umut Gündüz'ün babasından Bakan'a tepki: Hangi vicdana sığar bu?

Ankara’da bisikletçi Umut Gündüz’e alkollü şekilde aracıyla çarparak ölümüne yol açan Çağdaş Şenyüz, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası almıştı.

Adalet Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden "Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 23 yerinden birini bıçaklamayı serbest bırakmak vicdanımı sızlatıyor" paylaşımında bulundu.

Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz, sosyal medya hesabından Adalet Bakanlığına tepki gösterdi.

Gündüz kişisel Twitter hesabından, Bakanlığa şöyle seslendi:

Oğlum kural tanımımaz alkollü sürücü tarafından çarpıp kaçması sonucu öldürüldü. Senin savcın, hakimin tanıkları ve delilleri adil değerlendirmedi ve 4 yıl 5 ay ile katili ödüllendirdi. Soruyorum sana bu hangi vicdana sığar.@adalet_bakanlik @BekirBozdagFan #kazadegilcinayet https://t.co/sE9nVk7g7A