Umut Gündüz'ün babasından Bakan'a tepki: Hangi vicdana sığar bu?
Ankara'da alkollü bir sürücünün neden olduğu cinayet sonucu yaşamını yitiren bisikletçi Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz, Adalet Bakanlığının Bekir Bozdağ'lı paylaşımına tepki gösterdi.
Ankara’da bisikletçi Umut Gündüz’e alkollü şekilde aracıyla çarparak ölümüne yol açan Çağdaş Şenyüz, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası almıştı.
Adalet Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden "Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 23 yerinden birini bıçaklamayı serbest bırakmak vicdanımı sızlatıyor" paylaşımında bulundu.
Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz, sosyal medya hesabından Adalet Bakanlığına tepki gösterdi.
Gündüz kişisel Twitter hesabından, Bakanlığa şöyle seslendi:
Oğlum kural tanımımaz alkollü sürücü tarafından çarpıp kaçması sonucu öldürüldü. Senin savcın, hakimin tanıkları ve delilleri adil değerlendirmedi ve 4 yıl 5 ay ile katili ödüllendirdi. Soruyorum sana bu hangi vicdana sığar.@adalet_bakanlik @BekirBozdagFan #kazadegilcinayet https://t.co/sE9nVk7g7A— Menderes Gündüz #umutasesol (@Menderegunduz) April 1, 2022
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