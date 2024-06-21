Umut Vakfı ‘internet üzerinden silah satışına son verin’ çağrısında bulundu

Yayınlanma: 21.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.06.2024 - 04:00

Bireysel silahlanma dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli sorunlardan biri. Silah satışları mağazaların yanı sıra internetten de yapılıyor. Telegram gibi platformlarda silah satışları elden teslim ya da kargo yoluyla yapılıyor. Umut Vakfı, “İnternetten silah satışına son verin” başlığıyla bir açıklama yayımladı. Vakıf, “Herkesin güvenliği için, internetten silah satışının sonlandırılması için tüm paydaşların bir araya gelmesini ve ortak çaba göstermesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin, internetten dokuz taksit ile alınan bir ruhsatsız silahla öldürülen Helin Palandöken’in babası Nihat Palandöken konuştuk. Baba Palandöken, “Kızımı kaybettikten sonra dönemin başbakanı Binali Yıldırım bizi ziyaret etti ve ‘Bizden ne talep edersiniz’ dedi. Biz de ‘En azından internette satılan silahlar durdurulsun, isteğimiz bu’ dedik. Ancak isteğimiz yerine getirilmedi. Meclis’e gittik, basın açıklamaları yaptık. Ancak defalarca mermi indirimleri yapıldı. Bu ne demek? Bir ölümü daha ucuza mal edebilmek demek” dedi.

‘KAPIDA ÖDEME’

“Bireysel silahlanmanın durdurulması lazım” diyen Palandöken sözlerini şu şekilde noktaladı: “Bizim ocağımız söndü, başka ocaklar sönmesin. Peynir ekmek gibi silah satılıyor. Kızımın olayından sonra öğrenmek için kendim bile silah nasıl alınıyor diye satıcıları aradım. ‘Nasıl alabilirim’ dedim. ‘Adresini ver, siparişini ver, adresi ver, ödemeyi kapıda yaparsın’ dediler.”