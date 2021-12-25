Umutlar bir saatlik sınavlara bağlı!

25 Aralık 2021 Cumartesi, 02:00

Milyonlarca çocuk ve genç, 2022 yılında 49 merkezi sınava girecek. Geleceği saatlik sınavlara bağlanan gençler, belirsiz bir süreçte çaresizlik ve umutsuzluk içindeler.

Eğitimci Alaattin Dinçer, “ÖSYM’nin 2020 İdari Faaliyet Raporu verilerine göre, genel ve kurumsal alanda yapılan 49 sınava toplam 10 milyon 698 bin 552 aday başvuru yapmış. Bu adaylardan 2 milyon 143 bin 266’sı YKS, DGS, tıpta uzmanlık ve bakanlıklar dahil çeşitli kurumlara yerleşmek için tercih yapmış. Tercih yapan adaylardan 1 milyon 115 bin 652’si tercihlerinden birine yerleşmiş. ÖSYM tercih robotu başvuru sistemi dışında kalan 8 milyon 555 bin 286 adayın akıbeti bilinmiyor” dedi.

YÜZDE 10 YERLEŞMİŞ

Tercih robotu üzerinden başvuru yaparak yerleşenlerin, toplam başvuranlar içindeki oranının yüzde 10.80 olduğuna dikkat çeken Dinçer’in sınavlara yönelik değerlendirmesi şöyle:

“Ülkemizde sınavlara hazırlanmak çok büyük bütçelerin harcanmasını gerektiriyor. Sınavlara hazırlanan milyonlar, ekonomik krizlerden etkileniyor, sınav maliyetleri yoksulluğu daha da derinleştiriyor.

Bu sınavlar adaylar ve yakınlarına, hem psikososyal hem de sosyoekonomik olarak ‘sınav sömürüsü’ diye niteleyebileceğimiz bir süreci yaşatıyor. Milyonların bu umuda yolculuğu, eğitimli genç işsizliğin yüzde 25’e ulaştığı, erişkin ve genç nüfusun zamanının büyük bir bölümünü sınavlara hazırlık için geçirdiği bir serüveni içeriyor. Tercihlerin, sıralamaların, elemelerin, eşitsizliklerin derin yaralar açtığı bu kuşakları anlamak, umut ve hayal tacirliği yapmadan doğru tercihler yapmaları için olanaklar sunmak, sorunlarına kalıcı çözümler üretip güvenceli gelecek sağlamak gerekiyor.”