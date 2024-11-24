Yoğun kar yağışı nedeniyle... Sivasspor - Kasımpaşa maçı gecikmeli başladı!
Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor'un Kasımpaşa'yı ağırladığı müsabakanın başlaması, devam eden yoğun kar yağışı sonrası zemin temizleme çalışmalarının uzun sürmesi nedeniyle gecikti.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor'un Kasımpaşa'yı konuk ettiği maç 18 dakika gecikmeyle başladı.
Sivas'taki BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da başlaması gereken müsabakada, ilk düdük yoğun kar yağışı nedeniyle 13.48'de çaldı.
SAHA ZEMİNİ TEMİZLENDİ
Karşılaşmanın hakemi Burak Pakkan, saha zeminini kaplayan karın temizlenmesini isterken, bu işlemin tamamlanması ve saha çizgilerinin yeniden çizilmesinin ardından maç başladı.
Mücadelenin 15. dakikasında, saha çizgilerinin kar nedeniyle yeniden kapanması üzerine hakem Pakkan, görevlilerden çizgileri temizlemelerini istedi. Yaklaşık 2 dakika süren temizleme işleminin ardından maç kaldığı yerden devam etti.
Etiketler: #Sivasspor #kasımpaşa #kar yağışı
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