Üniversite adayı gençler ihtiyaçlarını karşılamak için destek bekliyor: Burssuz eğitim zor

Üniversiteye giriş sınavlarında başarılı olan gençlerin büyük bölümü, eğitimlerini sürdürebilmek için desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden de burs başvuruları her yıl çoğalıyor.

Burs veren kurumlar, bu ihtiyaca cevap verebilmek için bursiyer sayısını da destek miktarını da artırmaya çalışıyor.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, giderek ağırlaşan ekonomik koşulların, öğrencilerin eğitime erişmesini ve eğitimlerini sürdürmesini her geçen gün daha da güçleştirdiğini belirterek “Burs başvurularının her yıl bir önceki yıla göre artması da öğrencilerimizin ekonomik desteğe duyduğu gereksinimin büyüdüğünü açıkça ortaya koyuyor” dedi.

1995 yılından bu yana sürdürdükleri “Bir Işık da Siz Yakın” projesi kapsamında bugüne kadar 72 bin 924 üniversite öğrencisine ortalama dört yıl burs desteği verdiklerini anlatan Yüksel, şöyle devam etti:

“Yüzde 70’ini kadınların oluşturduğu bursiyerlerimiz, bugün farklı alanlarda meslek sahibi bireyler olarak yaşamlarını sürdürüyor. Zorunlu eğitimin sekiz yıla çıkarıldığı 1997 yılında, kız çocuklarının ortaöğretime devamını desteklemek amacıyla başlattığımız ‘Anadolu’da Bir Kızım Var, Öğretmen Olacak’ projemizle de bugüne kadar 110 bin 744 kız öğrencimize ortalama altı yıl burs desteği sağladık. 2025-2026 öğretim döneminde 9 bin 811 ortaöğretim ve 15 bin 499 yükseköğretim öğrencisi olmak üzere toplam 25 bin 310 öğrencimize destek olduk. Aynı dönemde 5 bin 691 öğrencimiz ise mezun oldu.

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve hiçbir öğrencimizin ekonomik nedenlerle eğitiminden uzaklaşmaması amacıyla 2026-2027 öğretim döneminde burslarımızı yüzde 100 artırma kararı aldık. Ortaöğretim bursumuzu aylık bin 250 TL’den 2 bin 500 TL’ye, yükseköğretim bursumuzu ise 2 bin 500 TL’den beş bin TL’ye çıkardık.

Yeni dönemde, mezun olan öğrencilerimizin sayısı kadar yeni öğrenciyi burs programımıza dahil etmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşabilmemiz ve daha fazla öğrencinin eğitim yolculuğuna eşlik edebilmemiz, bağışçılarımızın katkılarıyla mümkün olacaktır. Bu nedenle buradan tüm bağışçılarımıza seslenmek istiyorum: Gelin, öğrencilerimizin geleceğine birlikte ışık olalım; eğitimde fırsat eşitliğini hep birlikte güçlendirelim. ” ÇYDD bursları için başvurular eylül ayında başlayacak.

‘BURS DAYANIŞMADIR’

Kadın Araştırmaları Derneği (KAD) tamamına yakını kız olmak üzere her yıl ortalama 300 ortaöğretim, 100 üniversite öğrencisine burs veriyor. Burs miktarı önümüzdeki öğretim yılı için üniversitelilere aylık 2 bin 500, liselilere de bin 500 TL olarak belirlendi. Burs başvuruları 7-20 Eylül tarihleri arasında yapılabilir.

KAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Necla Arat, bursun, bir gencin eğitim hakkına erişmesini, eğitimini sürdürebilmesini ve geleceğini kendi yetenekleri doğrultusunda kurabilmesini sağlayan toplumsal bir dayanışma aracı olduğuna dikkat çekerek “Yükseköğretimdeki gençlerin önemli bir bölümü eğitim görmek için ailesinden ayrılmakta; barınma, beslenme, ulaşım, kitap, bilgisayar, internet ve kişisel yaşam giderlerini karşılamak zorunda kalmaktadır. Üniversiteye girmek, yalnızca sınavı kazanmak anlamına gelmemektedir. Öğrencinin üniversitede kalabilecek ekonomik koşullara sahip olması da en az akademik başarı kadar belirleyicidir. Burs, özellikle ekonomik nedenle okulunu bırakma veya eğitimini aksatma riski taşıyan genç açısından küçük görünen ama sonucu çok büyük olabilecek bir müdahaledir” dedi.

Düzenli bir bursun, bazen bir öğrencinin okulunu bırakmasıyla mezun olması arasındaki fark olduğunu belirten Prof. Arat, şunları söyledi:

“Kadın öğrenciler açısından bursun anlamı daha da büyüktür. Özellikle ekonomik ve toplumsal olanakların sınırlı olduğu ailelerde bir genç kadına verilen burs, onun ekonomik bağımsızlığına giden yolun ilk taşlarından biri olabiliyor. Burs; yardım değil dayanışma, sadaka değil hak temelli destek, harcama değil gelecek yatırımıdır. Derneğimizin ortaöğretim öğrencilerine burs veriş nedenlerinden biri okula devamı desteklemek amacını güdüyor. Dar gelirli ailelerde lise çağındaki çocukların çalışması, aile gelirine katkıda bulunması veya kardeş bakımında görev üstlenmesi beklenebiliyor. Ekonomik destek, öğrencinin zamanını gelir getirici işe değil, eğitimine ayırmasını kolaylaştırıyor.”