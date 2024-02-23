Üniversite idari personelleri tayin haklarını istiyor: ‘Verilen sözler tutulmadı’

Yayınlanma: 23.02.2024 - 16:36

Güncelleme: 23.02.2024 - 16:36

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) verilen sözlere rağmen idari personellerin tayin sorununun çözüme ulaşmamasına ilişkin YÖK önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada “Bugün tüm üniversitelerden, ülkemizin dört bir yanından gelen temsilcilerimizle üniversite idari personelinin mali kayıplarının yanı sıra, her devlet memurunun doğal hakkı olarak görülen tayin sorunu ile ilgili YÖK’ün artık inisiyatif alması ve memurun kanayan yarasına çare üretilmesi gerektiğini bildirmek için buradayız. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında tayin hakkı belli bir sisteme bağlanmışken, üniversitelerde hala bu yönde bir çalışma olmaması kabul edilemez” denildi.

"SORUNUMUZ ÇÖZÜLSÜN AİLELER BİRLEŞSİN"

TİS sürecinde sözler verilmesine karşın herhangi bir gelişme olmadığına dikkat çekilen açıklamanın devamında “Yıllardır ailesinden ayrı yaşamak zorunda bırakılan, gelecek planlaması yapması engellenen üniversite idari personelinin en önemli iki sorununu içeren taslağımız hem YÖK’de hem de Çalışma Bakanlığı’nda mevcuttur. Bu taslak dikkate alınarak idari personelin kanayan yarasına çözüm bulunmalıdır. Toplu sözleşmede karar alınmasına rağmen neden çalışma başlamıyor” ifadeleri kullanıldı.



