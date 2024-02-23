YÖK, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ve yönetim hakkında inceleme başlattı

Boğaziçi Üniversitesi’nde yeniden yapılandırma kararına tepki gösteren öğrencilerin okula girişinin engellenmesi sonrası YÖK, üniversite yönetimi hakkında inceleme başlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 12:56
YÖK, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ve yönetim hakkında inceleme başlattı
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından fakültelerin yeniden yapılandırılma kararı alınmasına karşı, hem basın açıklaması yapıldı hem de forum düzenlendi. Bu protesto ve açıklamalara katılan 10 öğrencinin okula girişi engellendi. Üniversitelilerin kartları iptal edildi. Okul yönetimi tarafından ise bu engellemeye dair bir açıklama yapılmadı.

Sözcü'nün haberine göre; bu adımın ardından avukatlar aracılığıyla öğrenciler suç duyurusunda bulundu.

Yürütülen soruşturma Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gitti. YÖK, öğrencilerin itirazıyla birlikte savcılıktaki dosya üzerine Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ve yönetim hakkında inceleme kararı aldı.

Üç yıldır süren Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolar sonucu, rektörlüğün yaptırımları ilk kez öğrencilerin itirazı üzerine YÖK tarafından incelenecek.


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