Üniversite öğrencileri barınma sorunuyla karşı karşıya... Başkentte ev kiraları 17 bin liradan, yurt ücretleri 12 bin liradan başlıyor

Ankara, İstanbul, İzmir gibi öğrenci nüfusunun yoğun olduğu illerde ev kiraları ve özel yurtların fiyatları hızla artıyor. Özel öğrenci yurdunda 6 kişilik odayı paylaşmanın bedeli aylık 12 bin liradan başlıyor. Odada tek başına kalmanın bedeli ise 40 bin liraya kadar çıkıyor.

Çankaya ilçesinde öğrenci nüfusunun yoğun olduğu semtlerde "en ucuz" ev kiraları ortalama 17 bin liradan başlıyor.

Ankara'da üniversite okuyan öğrencilerden kimileri geçim sıkıntısı yaşamaları nedeniyle çalışmak durumunda kaldıklarını söylerken kimileri ayın sonunu zor getirdiklerini ifade ediyor.

"AY SONUNU ZOR GETİRİYORUM"

Sosyoloji öğrencisi olan Eftelya 1+1 evde yaşadığını belirterek, kiralar hakkında şunları söyledi:

"Ankara'ya 2022’de geldiğimde kiram 3 bin liraydı. 2023’te 5 bin lira oldu. 2024’te 10 bin liraya çıktı. Bu sene henüz zam gelmedi ama geleceğini söylediler. Kirayı tek başıma karşılayamadığım için daha önce ev arkadaşım vardı ama sonra yollarımız ayrıldı, şu an yalnız kalıyorum. Masraf çok daha fazla ama mecburen tek başıma idare ediyorum. Zor geçiniyorum, ek işler yapıyorum, bazen kısa süreli freelance işler alıyorum. Ailem de destek oluyor ama onlar da çok zorlanıyor. Yani hem onların sırtına biniyoruz hem kendimiz bir yandan çalışıyoruz. Gerçekten çok yıpratıcı bir süreç. Toplamda ayda 25 bin liraya yakın harcamam oluyor. Bunun 10 bin lirası sadece kira. Geri kalanı faturalar, yemek, ulaşım, kişisel ihtiyaçlar. Ek işlerle ve ailemin gönderdiği parayla karşılamaya çalışıyorum ama çoğu zaman ay sonunu zor getiriyorum."

Mimarlık bölümünde öğrenim gören Yaren, iki yılda ev kirasının 14 bin lira arttığını anlatarak, "İlk geldiğimde 3+1 bir evdeydim ve kira 4 bin liraydı, ev arkadaşımla yarı yarıya ödüyorduk. Şimdiki evim yine 3+1 ama 18 bin lira ödüyoruz. Arada sadece 2 yıl var. Geçinemiyoruz, okula ek olarak çalışıyorum ayrıca ailem yardımcı oluyor. Aylık kira dahil toplam giderim 35 bin lira. Çalışıyorum ama her ay bir önceki ayın kart borcunu ödüyorum" diye konuştu.

"KİRA FİYATLARININ YÜKSEK OLMASI NEDENİYLE YALNIZ YAŞAYAMIYORUM"

Sosyoloji öğrencisi Emine ise dört yıl önce Ankara'ya geldiğinde bir arkadaşıyla aynı evi paylaştığını ve 350'şer lira kira ödediklerini belirterek, "Geçen sene 3 arkadaş kişi başı 3 bin lira vermeye başladık, bu sene ise kişi başı 7 bin 500 lira kira veriyoruz. Kira fiyatlarının yüksek olması nedeniyle yalnız yaşayamıyorum. Aylık toplam giderim 30 bin lira. Hem okuyorum hem çalışıyorum, o şekilde bile zor geçiniyorum ya da kredi kartıyla hallediyorum" dedi.

"TEK BAŞIMIZA BU KİRAYI ÖDEYEMEYİZ"

Hukuk öğrenimi gören Dicle geçen sene bir ev arkadaşıyla Demirtepe'de 2+1 eve çıktığını belirterek, şunları söyledi:

"Evimizin kirası 24 bin liraydı. Kiraların zamlanmasının ardından 34 bin lira sadece evin kirasına vermeye başladık. Eski ev arkadaşımla anlaşamadığımız için Kolej’e başka birinin yanına taşındım. Ev arkadaşı tercih etmemin en büyük sebebi kirayı tek başıma ödeyememem. Şimdiki 2+1 evimizde iki kişi yaşıyoruz. Bu evin geçen seneki kirası 20 bin liraymış, şuan 30 bin lira ödüyoruz. İkimizin de aileleri bizi finanse ediyor. İki kişi tek başımıza bu kirayı ödeyemeyiz. Ailelerimiz de bir yere kadar bize destek olabiliyor maalesef. Ev arkadaşım özel ders veriyor, ben de zaman zaman günübirlik işlerde çalışıyorum. Faturalar ve mutfak giderleriyle beraber aylık giderimiz 36 bin lirayı buluyor."

Sosyoloji öğrencisi Nuray ise öğrenim kredisi olarak 3 bin lira aldığını, 3 kişi kaldıkları ev için ise 18 bin lira kira ödediklerini ifade etti. Geçinemediği için part-time çalıştığını bildiren Nuray, anne ve babasının boşandığını, yalnız yaşayan ve iş bulamayan annesine de destek verdiğini anlattı.

ERDO Ğ AN'DAN K İ RA A Ç IKLAMASI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kira fiyatlarında bir düşüş olduğunu ancak beklenen oranda gerçekleşmediğini ifade etmişti.