Üniversite öğrencileri Konur Sokak'ta: 'İktidarınızın korku politikalarını kabul etmiyoruz'

Yayınlanma: 26.04.2025 - 21:00

Güncelleme: 26.04.2025 - 21:00

Ankara'da dün bir grup üniversite öğrencisinin Konur Sokak'ta yaptıkları yürüyüşe kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sonucunda 30 kişi gözaltına alınmıştı. Ankara’daki üniversite öğrencileri gözaltıları protesto etmek için “Baskılara, gözaltılara, işkencelere karşı üniversiteliler ayakta” başlığı altında Sakarya Caddesi’nde basın açıklaması yaptı.

Öğrencilerin basın açıklamasına Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri de katılırken, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp de destek verdi.

Basın açıklaması sırasında öğrenciler, “Gözaltılar tutuklamalar baskılar bizi yıldıramaz”, “Nefrete inat, yaşasın hayat” ve “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları attı. Öğrencilerin açıklaması şöyle:

“Bugün burada halkın iradesini savunduğu için işkenceyle gözaltına alınan, ev baskınları ile TEM'de tutulan ve bu süre zarfında çıplak aramaya, cinsel saldırıya maruz bırakılan arkadaşlarımız için yan yana geldik. 19 Mart'tan bu yana, iktidarın baskıcı, gerici politikalarıyla hayatı karanlığa sürüklenen, yoksullaştırma politikalarıyla geleceksizleştirilen gençlik mücadele ediyor.

Kolluk kuvvetleri tarafından kampüslerde, sokaklarda, meydanlarda işkenceye, kimyasal silahlara, coplara, plastik mermilere, gazlı sulara maruz kalıyor. Dün ise tutuklanan ve gözaltına alınan arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek için buluştuğumuz, direndiğimiz Yüksel Caddesi'nde 30 arkadaşımız yerlerde sürüklenerek, tekmelenerek, işkenceye maruz bırakılarak gözaltına alındı."

"TÜM ARKADAŞLARIMIZ SERBEST KALANA KADAR MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Gözaltına alınan öğrencilere ilişkin Ankara Valiliği'nin yaptığı açıklamaya tepki gösteren öğrenciler, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Bu görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra Ankara Valiliği işkenceyi meşrulaştırmak için ‘kadın iç çamaşırı giymiş erkek’, ‘sözde kadın’ gibi transfobik ifadelerin olduğu bir açıklama paylaştı. Bizler ise iktidarı uyarıyor ve buradan da bir kez daha yineliyoruz, gözaltında cinsel saldırıya uğrayan kadınları ve LGBTİQ artıları her gün konuşacağız. Varoluşlarımızdan ve yaşama hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz, erkek adaletten hesap soracağız. Arkadaşlarımızdan dördü serbest, 26’sı hala esir tutulmaya devam ediliyor. Gözaltındaki arkadaşlarımızın tamamını alana, tutuklu tüm arkadaşlarımız serbest kalana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Ne soruşturmalarınız ne de yargılamalarınız, emniyetin işkencelerini örtbas edemeyecek. Bizler mücadelemizle, onurumuzla işkencenizi yeneceğiz.

“GENÇLİK SİZE BİAT ETMEYECEK”

Biz sizin 23 yıllık iktidarınızın baskı ve korku politikalarını kabul etmiyoruz. 19 Mart günü Beyazıt Meydanı tarihine bir direnişi daha kazıdı. Biz bu direnişten aldığımız güçle yürümeye devam edeceğiz. Üniversiteliler olarak 1 Mayıs'ta da alanları dolduracak ve işçi sınıfının safında mücadelemizi büyüteceğiz. Geleceksizleştirilen, yoksullaştırılan, düşmanlaştırılan gençlik size biat etmeyecek. Dayanışmamız, direnişimiz ile geleceğimizi biz inşa edeceğiz, her bir sokakta, amfide, çalıştığımız yerlerde geleceğimizi savunacağız. Yaşamak için meydanları sokakları her an dolduracağız. Mücadelemizi başarılı kılacak olan, bizi özgürlüğe ulaştıracak olan gençlerin alanlarda üniversiteleriyle mahalleleriyle halkla bir araya gelmesidir. Bir arada olduğumuz müddetçe, bir avuç azgın azınlığa karşı sesimiz, direnişimiz yenilemez. Yaşasın mücadelemiz ve dayanışmamız.”