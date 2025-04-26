Ankara'da üniversitelilere sert müdahale... CHP'li Mahmut Tanal sosyal medyadan paylaştı: '44 numara tek ayakkabı adaletin utancıdır!'
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara'da üniversite öğrencilerinin düzenlediği eylemde öğrencilere polis müdahalesinin ardından gittiği olay yerinde bulduğu ayakkabı tekini sosyal medya hesabından paylaşarak "Bir insan gözaltına alınırken yerde sürükleniyor, ayakkabısı çıkıyor, sağlık ve yaşam hakkı riske atılıyor. Bir ayakkabıdan başlayıp adaleti tüm çıplaklığıyla arayacağız" ifadelerini kullandı.
Ankara Kızılay'da Konuk Sokak ve Yüksel Caddesi'nde üniversite öğrencileri tarafından düzenlenen eyleme polis müdahalesinin ardından olay yerine giden Mahmut Tanal, orada bulduğu bir ayakkabı tekiyle ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
"YAŞAM HAKKI RİSKE ATILIYOR!"
Tanal, ayakkabı tekini sosyal medya hesabıdan paylaşarak "Bir insan gözaltına alınırken yerde sürükleniyor, ayakkabısı çıkıyor, sağlık ve yaşam hakkı riske atılıyor. Bir ayakkabıdan başlayıp adaleti tüm çıplaklığıyla arayacağız" ifadelerini kullandı.
"İŞKENCENİN, HUKUKSUZLUĞUN VE ORANTISIZ POLİS ŞİDDETİNİN KANITI"
Mahmut Tanal'ın paylaşımı şöyle:
"44 numara tek ayakkabı adaletin utancıdır. 25 Nisan gecesi Ankara Yüksel Caddesi’nde yaşananlar, sadece bir protestoya müdahale değil; anayasal hakların, insan onurunun ve kamu vicdanının yerlerde sürüklendiği bir tabloyu gözler önüne sermiştir. Gözaltı işlemleri sırasında yerde bulunan tek bir spor ayakkabı, arkada bırakılmış bir iz değil, bir işkencenin, hukuksuzluğun ve orantısız polis şiddetinin kanıtıdır.
Bir insan gözaltına alınırken yerde sürükleniyor, ayakkabısı çıkıyor, sağlık ve yaşam hakkı riske atılıyor. Tanıklar, kamera kayıtları, olay yeri görüntüleri ortadayken, hâlâ kimse hesap vermiyor, sorumlular yargı önüne çıkarılmıyor. Bu ülkede kamu görevlisi eliyle işlenen her hak ihlali, iktidarın yarattığı cezasızlık zırhıyla korunurken; anayasa, hukuk ve insanlık çiğnenmektedir. Biz buradayız. Bu hukuksuzlukla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bir ayakkabıdan başlayıp, adaleti tüm çıplaklığıyla arayacağız."
44 numara tek ayakkabı, bu ülkenin adalet utancıdır! Bir ayakkabıdan başlayıp adaleti sonuna kadar arayacağız. İnsan onurunu, hukuku çiğneyenlerden hesap sorulacak pic.twitter.com/dhl0O24BEE— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) April 25, 2025
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