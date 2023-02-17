Üniversite öğrencileri sorunlarına çözüm arıyor: 'Biz ne olacağız'
Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası depremzedeleri yerleştirmek üzere KYK'ye ait yurtlar boşaltıldı. Öğrenciler yaşadıkları zorlukları anlattı.
Yurtlarından çıkarılan öğrenciler siyasilerden yardım istiyor. “Biz ne olacağız” diye soruyorlar.
Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Üniversitesi Kulüpleri ve Toplulukları Dayanışması üyesi, İstanbul Üniversitesi öğrencisi Yunus Emre Bal, birçok arkadaşının yurtların kapatılmasının ardından mağdur olduğunu belirtti.
Bal, “Evsiz kaldıkları için yazan arkadaşlarımızı elimizden geldiğinde öğrenci evlerine yerleştirmeye çalıştık. Ama gücümüz sınırlı. İktidardan ümidimizi kestik, muhalefetin harekete geçmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. Öğrencilerden gelen yardım talepleri şöyle: “Cevizlibağ KYK Yurdunda bir arkadaşım var. Kalacak yeri yok”, “Depremde ailemle Batman’daydık. KYK yurdu eşyalarınızı çıkarın diyor. Kalacak yerim yok. Yardımcı olabilir misiniz?”
İMZA KAMPANYASI BAŞLATTILAR
Boğaziçi, İstanbul, Ankara, Marmara ile Ege Üniversitelerine bağlı olduğu 460 öğrenci kulübü uzaktan eğitimi protesto etmek için imza kampanyası başlattı. Üniversite öğrencileri ayrıca Twitter’da sohbet odasında bir araya geldi. ‘Üniversiteme dokunma’ başlıklı paylaşımlar yaptılar. Sohbet odasına 1000’den fazla kişi katıldı.
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