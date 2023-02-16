Öğrenciler eğitim hakları için sosyal medyada buluştu: Üniversiteme dokunma!

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 16:48

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 17:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini, depremzedelerin de öğrencilerin kaldığı KYK yurtlarına yerleştirileceğini duyurdu. Kararın açıklanmasından bu yana birçok mağduriyet yaşandı.

Öğrenciler, çevrimiçi eğitim kararına tepki göstermek için Twitter’da sohbet odasında bir araya geldi. Sohbet odasında taleplerini anlatan öğrenciler, ardından #universitemedokunma ve #yuzyuze etiketleriyle taleplerini sıraladı. Sohbet odasına 1000’den fazla kişi katıldı.

Sohbet odasında, CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Murat Yıldız, üniversitelerin çevrimiçi eğitim kararına karşı Ankara Barosu tarafından yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtığını söyledi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNABİLİRSİNİZ"

Yıldız, “KYK yurt yönetimiyle öğrenciler arasında bir sözleşme var. Taraflardan birinin sözleşmeyi ihlal ettiği var. Öğrencilerin eşyalarının çöp poşetlerine konularak kaldırılması suçtur. Bu anlamda savcılıklara başvurarak yurt yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Ülkemizin içinde bulunduğu hukuk sisteminden dolayı ise sonuç alınır mı bilemiyorum. eğtimin başlaması için kamuoyunun oluşturulması lazım” dedi.

Öğrenciler “Eğitimin yüz yüze olmasını istiyoruz çünkü eğitim başka türlü olmaz. Bu odalar bizim hakkımızı aradığımız yerler. Bu hak mücadelesinde yanımızda olmanızı istiyoruz. Eğitimin durmaması gerekiyor. Ayağa kalkmamız için normalleşmemiz lazım” dedi. Katılımcılardan Evren Alankuş, “20 bin depremzede KYK yurduna yerleştirildi. Depremzedelerin yerleştirilebileceği başka yurtlar da var. Bundan geri adım atacaklar. Başka şansları yok” dedi.

“ÖZEL YURTLAR NE OLACAK?”

Yurt işletmecisi Osman Sargın, “Eğitimde köklü bir reform yapmamız gerekiyor. Üniversiteler bu durumdan çok memnun. KYK yurtlarının kullanılması siyasi bir karar. Öğrenciler için zaten bir masraf yapılıyor. Halihazırda yapılan masraf depremzedeler için harcanmış olacak. Fazladan bir gider olmayacak. Özel yurtlar olarak biz nasıl ayakta kalacağız? KYK’da kalmayan, özel yurtlarda ya da evlerinde kalan öğrencilere yüz yüze eğitim hakkı verilmeli” dedi.

Sohbet odasında konuşan Akademisyen Edip Yüksel “23 yıl boyunca felsefe dersleri verdim. Türkiye’de YÖK diye bir kurum var. Buranın yöneticilerinden Nihat Hatipoğlu, lisede öğrencim olsa sınıfı geçemez. Onu böyle bir kurumda müdür yapmak, eğitimin kalitesini gösteriyor. Maalesef Türkiye’de eğitim felaket. Eğitim sistemimiz baştan sona ezberci, uyduruk” sözleriyle tepki gösterdi.

"YÜZ YÜZE EĞİTİM OLMALI"

Deprem bölgesindeki üniversitelerden birinde çalışan öğretim görevlisi Ferhat Sinikanlı da, "Özellikle tıp, mühendislik gibi alanların kesinlikle yüzyüze olması gerekiyor. Tecrübe aktarımı için bu şart. Online eğitimde bu krizi yaşadık ve niteliğin çok düşük olduğunu gördük. Bu saatten sonra online eğitim kalitesizlik getirecektir. Ancak deprem bölgelerinde de eğitim yapmak çok zor. Deprem bölgelerinde online, diğer bölgelerde ise yüz yüze eğitim olmalı” dedi.

Eğitimci Salim Ünsal da, “Düşünmeden, taşınmadan, istişare edilmeden bir karar alınıyor. Sonra binlerce öğrenci bir oraya bir buraya savruluyor. Eğitimin rehabilite edici özelliğinden de faydalanmamız gerekiyor. Öğrencilerimizin bir şekilde tekrar okula dönerek deprem travmalarını atlatmalarına yardımcı olmalıyız. İlk etapta eğitim kesintiye uğratılması doğru bir yöntem değil. Öğrencilerin okul rehabilitasyonuna ihtiyacı var” dedi.