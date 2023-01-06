Üniversite öğrencilerinden eylem: Gülistan Doku nerede?

06 Ocak 2023 Cuma, 04:00

Fotoğraf: Vedat Arık

Üniversite Kadın Meclisleri, kaybolmasının üzerinden 3 yıl geçen Gülistan Doku için dün İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi önünde bir araya geldi. Burada Doku için bir basın açıklaması yapıldı. Doku için toplanan kalabalık ellerinde, “Gülistan Doku’yu Unutturmayacağız, peşini bırakmayacağız” yazılı pankart ile, “Gülistan Doku nerede?” yazılı dövizler taşıdı. Okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

İktidarın İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmasıyla kadınların yaşam hakkının daha da korunamaz hale geldiğine dikkat çeken Üniversite Kadın Meclisleri sözcüsü Güneş Fadime Akşahin şunları söyledi:

“İstanbul Sözleşmesi’nden imzayı geri çeken siyasi iktidar, kadınları yaşatmak için hiçbir şey yapmıyor. Siyasi irade olmadığı için Gülistan Doku’nun ‘nerede’ olduğunu açığa çıkarmak için de hiçbir şey yapılmıyor” dedi.