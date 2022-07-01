Üniversite öğrencilerinin bilet ücreti Tunç Soyer'den

01 Temmuz 2022 Cuma, 12:47

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ile birlikte ulaşımda da büyük problemler yaşanıyor. Dört kişilik bir ailenin gidiş dönüş şehirlerarası ulaşımı asgari ücreti geçiyor. Özellikle Kurban Bayramı öncesinde hem yurttaşlar hem de şirketler yaşanan krize isyan etti. Ulaşım sorununun en büyük mağdurlarından biri ise öğrenciler oldu. Bayram tatilinde memleketlerine dönmek isteyen öğrenciler, fiyatların yüksek olması nedeniyle biclet almakta zorlanıyor.

İzmir'de öğrenim gören öğrencilerin bayram tatilini memleketlerinde geçirmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer devreye girdi. Başkan Soyer, 3 bin 403 öğrencinin dönüş bileti için 350 TL destek vereceklerini açıkladı.

Soyer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Üniversitede okuyup ailesine kavuşmakta zorlanan 3403 gencimizin dönüş bileti için 350 TL destekte bulunacağız. Daha fazla gencimize ulaşabilmemiz için tüm hemşehrilerimizi bu dayanışmanın bir parçası olmaya davet ediyorum." dedi.



