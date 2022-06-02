Üniversite öğrencisi 10. kattan düşerek yaşamını yitirdi

02 Haziran 2022 Perşembe, 03:05

Yeditepe Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan erkek öğrenci yurdunda meydana gelen olayda bir öğrenci 10. kattan aşağı düşerek yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri öğrencinin öldüğünü belirledi. Yaşamını yitiren S. T. isimli öğrencinin ölüm nedeni polis tarafından araştırılıyor.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, isminin S.T. olduğunu öğrenilen öğrencinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirledi.

Öğrencinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"SINAVLAR ERTELENDİ"

Yaşanan olayın ardından Yeditepe Üniversitesi'nde bugün yapılacak bütün sınavlar ertelendi.

"2 Haziran 2022 Perşembe günü yapılacak sınavlarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarihlerimizi öğrencilerimizle paylaşacağız."