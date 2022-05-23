Üniversite öğrencisi, annesiyle tartışan babasını bıçakladı
Samsun’da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi, annesiyle tartışan babasını bıçakla yaraladı. Yaralanan baba O.Y. hastaneye kaldırılırken; olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Olay, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde 22 Mayıs Pazar akşamı saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Ö.Y. (50), 30 yıllık eşi O.Y. (53) hakkında 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle boşanma davası açtı.
Perşembe günü boşanma davasının ilk duruşmasının görüleceği karı-koca aynı evde yaşamaya devam etti. O.Y. evlerinde eşi Ö.Y. ile tartıştı. Babasının annesine zarar vereceğini düşünen üniversite öğrencisi 19 yaşındaki M.Y. ise, babası O.Y.’ye bıçakla saldırdı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sol kolundan ve sol koltuk altından bıçaklanarak yaralanan O.Y., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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