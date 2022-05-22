Tekirdağ'da 6 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü iddia edilen anne gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen anne, çocuğunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Bağlık Mahallesi Otoban Sokak'taki bir apartmanda yaşayan 25 yaşındaki S.K, komşusuna giderek engelli kızını bıçakladığını söyledi.
OLAY YERİNE EKİPLER GELDİ
Komşularının haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri 6 yaşındaki E.K'nin öldüğünü belirledi. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.
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