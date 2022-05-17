Üniversitede torpil iddiası: ALES’te birinci olan elendi, müdürün eşi alındı

17 Mayıs 2022 Salı, 09:26

Balıkesir Üniversitesi’nin öğretim görevlisi alımında ALES puanı düşük olan aday sınavı kazandı.

SINAVI PUANI DÜŞÜK OLAN ADAY KAZANDI

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, üniversite, 8 Nisan’da Balıkesir Meslek Yüksek Okulu Muhasebe ve Vergi Bölümü’ne alacağı öğretim görevlisi için sınav açtı. Ön değerlendirme sınavına 17 kişi girdi, 6 kişi kazandı.

ALES puanı 74 olan 5. sıradaki Fatma Girgin, giriş sınavını birincilik ile kazanırken, ön değerlendirmedeki aynı sınavda 92 puanla birinci olan Engin A., ise giriş sınavında ikinci olup, yedek sırada yer aldı.

MYO MÜDÜRÜNÜN EŞİ OLDUĞU İDDİASINA ‘OLABİLİR EVET’ DİYE YANIT VERDİ

Sınavı düşük puan almasına rağmen birincilikle kazanan Fatma Girgin’in, Sındırgı MYO Müdürü Göksel Kemal Girgin’in eşi olduğu iddia edildi.

Balıkesir Üniversitesi Gene Sekreteri Yemliha Yanar, “Olabilir evet” diye yanıtladı.

“AKADEMİK KOMİSYON, AKADEMİK YETERLİLİĞİNE BAKAR”

Yanar, konuya ilişkin açıklamasında şöyle konuştu: