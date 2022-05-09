Sığınmacı krizi ve ekonomi.... AKP'nin kalesinde ortalık karıştı

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 22:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MÜSİAD'ın 32. kuruluş yıldönümü töreninde konuştu.

Erdoğan konuşmasında, "Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi. Ekonomiye dair mesajlar da veren Erdoğan, "Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacak 31 projenin desteklenmesine karar verdik. Bu projeler için 3.5 milyar lira sabit yatırım ile 161 milyon lira ar-ge harcaması yapılacak" şeklinde konuştu. Cumhuriyet TV, AKP'nin kalesi Sultanbeyli'deki yurttaşlara mülteci krizi ile ilgili ne düşündüklerini sordu.

Sığınmacıların gönderilmesi gerektiğini savunan bir yurttaş şu ifadeleri kullandı:

Sığınmacıları hemen göndermemiz lazım. Yeni gelen gençlerimize iş kalmadı. Adamlar mafya oldu. Izgaraları alıyorlar.

"BİZİM BAŞIMIZA AYNISI GELİRSE NE OLACAK?"



"Sığınmacılar bizim arkadaşımız" diyen bir yurttaş ise "Biz aynı duruma düşersek ne olacak?" dedi. Yurttaş şu şekilde konuştu:

Gönderilmemeliler, onlarda bizim arkadaşlarımız. Sığınmacıların yaptıklarını görüyoruz. Öyle kötü bir durum yok.

Bizim başımıza aynısı gelirse ne olacak? Geri gidecekler çünkü kimse vatanını bırakmaz. Ben hala memleketimi özlüyorum.

"BABAMDAN ANNEMDEN ÇALALIM GEZELİM DİYORLAR"



Gençlerin konu üzerine fikir belirtmesini doğru bulmayan bir yurttaş, gençlere şu şekilde seslendi:

Şu gençler gezerek hiçbir şey bilemez. Şu anda eleman arayanlar var.

Asgari ücret 1 ayda şuna yetmez mi? Yeter.

Gençler babamdan annemden çalalım gezelim diyorlar.

"KİME PARA KALIR"



Asgari ücretli olduğunu ve bir çocuğu olduğunu belirten yurttaş ise 'Ben nasıl geçineyim?' diyerek yakındı. Yurttaşın ifadeleri şu şekilde:

İş beğenmiyorsun diyorlar. Yalan. Ben kiramı vereyim, çocuğuma bez alayım. Kime para kalır.

"BUNUN VEBALI KİME SORULACAK?"

Ülkede yaşanan mülakat sorununa değinen bir yurttaş ise, gençlerin yüksek puanlar almasına rağmen 'Birilerinin kontejyanından dolayı elendiğini belirtti. Yurttaşın konuşması şu şekilde:

Okuyorsun mühendis oluyorsun diyelim. Bu çocuğa amelelik yapsın diyorlar. Bir çocuk okumuş 90 puan almış. Çocuğu eledileri.

Neden? Bakanın var kontejyanı, belediye başkanın başka kontejyanı. Çocuklar işe giremiyor.

Bu ülkede hakeden yerini alamıyor. Bu çocuk ziraat mühendisi, elektriğe çarpıldı gitti.

Bunun vebalı kime sorulacak?

Ayaktan sorulmaz, baştan sorulacak bunun hesabı.

"AKLINA GELMEYECEK İŞLER YAPIYORUM"



Ülkede iş olduğunu ancak gençlerin iş beğenmediğini belirten bir yurttaş şu ifadeleri kullandı:

Bizim gençlerimiz iş yok yok diyorlar ya, size göre iş yok. Ben babama dedim ki okul okumak istemiyorum. Şimdi senin aklına gelmeyecek işler yapıyorum. Bu ülkede hiçbir şey yok. Hiçbir sıkıntı yok. Gençler çalışmak istemiyor.

Söz konusu ifadelere başka bir yurttaş ise "Bu ülkede okumak lazım. Ben çocuğuma oku dedim" şeklinde yanıt verdi.



