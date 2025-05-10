Üniversiteden öğrencilere uyarı: 'Kampüste ayı görüldü'

Ardahan Üniversitesi, kampüs içinde ayı görülmesi üzerine personel ve öğrencileri, dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Üniversiteden öğrencilere uyarı: 'Kampüste ayı görüldü'
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AA
Yayınlanma: 10.05.2025 - 23:56

Üniversiteden 'önemli duyuru' başlığıyla yapılan açıklamada, kampüsün ormanlık mevkisinde ayı görüldüğü belirtildi.

Özellikle akşam saatlerinde dikkatli olunması istenilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz Yenisey Kampüsü içerisinde bilhassa akşam saatlerinde ormanlık alana doğru olan bölgede yabani hayvan (ayı), görülmüş olup her ne kadar kampüsümüz çevresindeki koruma telleri kontrol edilerek hasarlı olanlar tamir edilmişse de yine de öğrencilerimizin ve personellerimizin akşam saatlerinde ormana yakın yerlerde bulunmamaları ve dikkatli olmaları hususunda gereğini rica ederiz."


Etiketler: #Kampüs #Ayı #hayvan

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