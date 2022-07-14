Üniversiteli Beste'nin ölümüne neden olan maganda tutuklandı

Amasya'da sünnet düğününde ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla ağır yaralanıp, hastanede hayatını kaybeden 19 yaşındaki Beste Koçak'ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Selahattin Aba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
14 Temmuz 2022 Perşembe, 12:51
Üniversiteli Beste'nin ölümüne neden olan maganda tutuklandı
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Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Amasya'ya gelen Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Beste Koçak, köyde yakının sünnet düğününe katıldı.

Düğün sırasında nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun kalbine isabet etmesi ile yaralanan Koçak, gelen ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan Koçak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Koçak, otopsi sonrası Tatar köyünde toprağa verildi.

Jandarma ekipleri rastgele ateş ettiği sırada tabancası tutukluk yaptığı öne sürülen 29 yaşındaki Selahattin Aba'yı olayla ilgili gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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