Düğünde maganda kurşunuyla ölüm: Kalbinden vurulan zurnacı yaşamın yitirdi

05 Mayıs 2022 Perşembe, 12:18

Olay, dün akşam saatlerinde Kadirli ilçesi Kesikkeli Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yapılan düğünde bazı kişiler havaya ateş açmaya başladı.

Düğüne katılanlardan Erol Coşkun da elinde tabanca, havaya ateş etmek için davul zurna eşliğinde oynayanların arasına girdi. Erol Coşkun’un kolunu havaya kaldırırken elindeki tabancası ateş aldı, mermi 4 çocuk babası zurnacı Emre Tıptaş’ın kalbine isabet etti. Tıptaş, bir süre yürüdükten sonra yere yığıldı.

Mahalle muhtarının aracıyla Kadirli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tıptaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Jandarma olayın ardından kaçan Erol Coşkun’un yakalanması için çalışma başlattı.