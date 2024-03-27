Üniversiteli kadını 2 ay boyunca pencereden izledi, adli kontrolle 'serbest' kaldı!
Denizli’de üniversiteli kadını yaklaşık 2 ay boyunca penceresinden gizlice izlediği iddia edilen erkek yakalandı. Kamu kurumundaki görevinden uzaklaştırılan tacizci, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda; Pamukkale Üniversitesinde okuyan S.Y. (20), pencereden kendisini izleyen bir kişiyi görünce paniğe kapılarak, durumu ailesine haber verdi.
Sonrasında apart sahibinden yardım isteyen kadın, güvenlik kameralarını birlikte incelediklerinde karşılaştığı manzara karşısında şok oldu. Şüphelinin yaklaşık 2 ay boyunca hemen hemen her gece, pencerenin önüne gelerek perdede kalan boşluktan kadının odasını izlediği tespit edildi.
Güvenlik kamerası kayıtlarını ev sahibiyle birlikte karakola teslim eden kadın, korkulu rüyası halinde gelen röntgenciden şikayetçi oldu. Yaşadığı korku nedeniyle uyuyamaz hale gelen S.Y., çareyi evden taşınmakta buldu.
Kamera kayıtlarından eşkâli belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
GÖREVİNDEN EL ÇEKTİRİLDİ
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, kamera kayıtlarının titizlikle incelenmesi sonucu tacizcinin 30 yıllık mesleki geçmişi olan ve halen bir kamu kurumunda güvenlik müdürlüğü görevini yürüten C.G. olduğunu tespit etti.
Sabaha karşı evinde gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakılan C.G.’nin idari görevinden ise soruşturma tamamlanıncaya kadar uzaklaştırıldığı öğrenildi.
Öte yandan, kadının korkulu rüyası haline gelen röntgencinin yaklaşık 2 ay devam eden tacizleri, apartın güvenlik kameralarına yansıdı.
Hemen her gece gece yarısından önce S.Y.’nin kaldığı zemin kattaki dairenin önüne gelen şüphelinin, pencereye yaklaşarak içeriyi izlediği, yoldan birileri geçince panikle uzaklaşarak sonra tekrar gelip izlemeye devam ettiği anlar görüntülerde yer aldı.
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