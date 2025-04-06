Üniversitelilerden tutuklular için yeni buluşma: Burhan Şeşen'den destek

Yayınlanma: 06.04.2025 - 09:52

Güncelleme: 06.04.2025 - 09:53

İstanbul'daki üniversite öğrencileri, İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen protestolara katıldıkları için tutuklanan öğrenciler için 7 Nisan Pazartesi günü saat 18.00'de Kadıköy'de 'Gençlik Dayanışma Sahnesi'nde buluşacak.

Birçok üniversiteden öğrencinin katılımıyla düzenlenecek olan konsere, sanatçı Burhan Şeşen destek vererek katılacağını bildirdi.

Öğrencilerin hazırladığı afişi sosyal medya hesabında paylaşan Şeşen, "Pazartesi Kadıköy'deyiz. Öğrenci kardeşlerimize destek için" dedi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da "Üniversite öğrencilerimiz, tutuklu öğrenci arkadaşlarımıza özgürlük için gençlik dayanışma sahnesine davet ediyor. Bu zorbalığı ancak direnişle, birlikle ve dayanışmayla yenebiliriz" sözleriyle çağrı yaptı.