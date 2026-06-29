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Üniversitelilere 'öğrenci affı' TBMM'ye geliyor: 2026 öğrenci affı kimleri kapsıyor, şartları neler?

Üniversitelilere 'öğrenci affı' TBMM'ye geliyor: 2026 öğrenci affı kimleri kapsıyor, şartları neler?

29.06.2026 13:15:00
Güncellenme:
AA
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Üniversitelilere 'öğrenci affı' TBMM'ye geliyor: 2026 öğrenci affı kimleri kapsıyor, şartları neler?

AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan kanun teklifiyle, 1 Temmuz 2022'den itibaren üniversitelerle ilişiği kesilen veya kayıt hakkı kazandığı halde yaptırmayan öğrencilere üniversiteye dönüş yolu açılıyor. Düzenlemenin bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor.
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AKP milletvekilleri, üniversite öğrencilerine yönelik kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen kanun teklifi çalışmalarında sona yaklaştı. 

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yürütülen ve Yükseköğretim Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören teklifin, bu hafta içerisinde TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

KİMLERİ KAPSAYACAK VE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Hazırlanan teklife göre; ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görürken 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren üniversite ile ilişiği kesilenler düzenlemeden faydalanabilecek. Ayrıca, üniversiteye kayıt yaptırma hakkı elde ettiği halde bu hakkını kullanmayanlar da af kapsamında değerlendirilecek. 

Bu durumdaki kişilerin, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından 4 ay içerisinde ilgili üniversiteye başvurmaları gerekecek. Başvurusu kabul edilen öğrenciler, öğrenimlerine 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında başlayabilecek. 

KİMLER AF KAPSAMI DIŞINDA KALACAK?

Kanun teklifinde, bazı suçlardan hüküm giyenler ve terör bağlantısı olanlar af kapsamı dışında bırakıldı.

Kapsam dışı tutulan durumlar şu şekilde sıralandı: 

  • Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ile uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçlarından mahkum olanlar. 
  • Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler. 
  • Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen terör örgütlerine, yapılara veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ve iltisakı bulunanlar.  

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de ekonomik zorluklar, sağlık sorunları, devamsızlık veya çeşitli kişisel/idari nedenlerle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan yüz binlerce genç için "öğrenci affı" düzenlemeleri belirli periyotlarla siyasetin ve Meclis'in gündemine taşınıyor.

En son 2022 yılının temmuz ayında yürürlüğe giren benzer bir yasa ile 5 Temmuz 2022 öncesi ilişiği kesilen öğrencilere üniversiteye dönüş yolu açılmıştı. Yeni hazırlanan teklif de tam olarak bu tarihten (1 Temmuz 2022) sonrasını kapsayarak devam eden mağduriyetleri gidermeyi hedefliyor.

İlgili Konular: #TBMM #kanun teklifi #Öğrenci affı

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