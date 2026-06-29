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Özgür Özel yarın TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak: Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yi topluyor

Özgür Özel yarın TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak: Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yi topluyor

29.06.2026 12:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel yarın TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak: Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yi topluyor

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın TBMM Grup Toplantısı'nda kürsüye çıkarak konuşma yapacak. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise aynı saatlerde MYK'yi toplayacağı öğrenildi.
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CHP'de 38. Olağan Kurultay süreci ve sonrasındaki yargı kararlarıyla başlayan tartışmalar devam ediyor.

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın (30 Haziran Salı) saat 13.30'da TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma gerçekleştirecek.

Özel'in burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor. Özel'in yeni parti hakkında bir konuşma yapıp yapmayacağı ise merak konusu.

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KILIÇDAROĞLU MYK'SİNİ TOPLUYOR

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise aynı saatlerde Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) Genel Merkezde toplaması bekleniyor.

İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Sinan Burhan, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki mutlak butlan yönetiminin yaklaşık 20 il başkanını görevden alacağını iddia etti.

İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #Özgür Özel

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