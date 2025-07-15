Üniversitelilerin barınma krizi yazın da sürüyor: Öğrenciler yurtsuz kaldı

Türkiye’de üniversite öğrencileri, barınma kriziyle uğraşırken şimdi de idari müdahalelerle karşı karşıya. Boğaziçi Üniversitesi’nde Hamlin Hall yurdunun dersliklere dönüştürüldüğü belirtildi. Marmara Üniversitesi’nde ise Dragos ve Göztepe kampüslerindeki yurtlar yaz aylarında kapatıldı. Barınma krizi bir kez daha gündeme geldi.

‘MESELE HUKUK FAKÜLTESİ’

İstanbul’da ortalama kira bedelinin 25-30 bin TL’ye ulaştığı bu dönemde, öğrenciler yurtlara yönelmek zorunda kalıyor. Ancak kamu yurtları da sistemli biçimde daraltılıyor, başvurular kapatılıyor, kontenjanlar azaltılıyor. Öğrenciler başvuru bile yapamadan torpil, kayırma ve keyfi uygulamalarla karşı karşıya bırakılıyor. Cumhuriyet’e konuşan Boğaziçi Üniversitesi çalışanı ve Eğitim-Sen İstanbul Üniversiteler Şubesi Örgütlenme Sekreteri Şenol Solum, alınan kararların yalnızca fiziksel bir dönüşüm değil, üniversite kültürüne açık bir müdahale olduğunu vurguladı. Solum, “Hamlin Hall’un yıllar önce hukuk fakültesine dönüştürüleceği konuşuluyordu. Önce kulüp odaları boşaltıldı, şimdi ‘konfor’ bahanesiyle yurtlar dersliğe çevriliyor. Mesele aslında hukuk fakültesine meşruiyetsiz yer açma çabası” dedi. ‘

TEK TİP YAŞAM’

Solum, Hamlin Hall’un 2010’da “yeşil bina” olarak restore edildiğini anımsattı. O dönem yapılan çevresel yatırımların yok sayılarak binanın tadilata sokulmasını “israf ve ihmal” olarak niteleyen Solum, “Öğrenciler Kuzey Kampüs’teki tek tip yaşam alanlarına sıkıştırılmak isteniyor” diye konuştu. Marmara Üniversitesi’nde ise Dragos Kampüsü’ndeki yurtların yaz döneminde kapatılması, yaz okuluna kalan öğrencileri kalacak yer bulma mücadelesine sürükledi. Öğrencilerden B.A.K., “Dragos yurdunun başvuruları artık açılmıyor. En son iki yıl önce formalite icabı açılmıştı. Dilekçe verdik, müdür unuttuğunu söyledi. Dekan yer olduğunu kabul etti ama ‘Herkesi alamayız, haksızlık olur’ dedi. Sözde bize yer ayarlanacaktı ama olmadı. Yer aslında var, ama tanıdığı olanlara açılıyor” ifadeleriyle yaşadıklarını anlattı.

‘BAŞVURUSUZ ÖĞRENCİ ALIMI’

Bir başka Marmara Üniversitesi öğrencisi ise Mehmet Genç Külliyesi Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşananlara dikkat çekti: “İlk yıl başvuru ile yurda girdim. Sonraki senelerde başvuru açılmadı ama özel görüşmeyle yeni öğrenciler alındı. Kim gerçekten ihtiyaç sahibi, bilemiyoruz. Bu durum adalet duygusunu zedeliyor.

Ayrıca yaz döneminde kız öğrenciler önce Göztepe’ye taşındı, sonra tekrar Mehmet Genç Külliyesi’ne döndürüldü. Erkek yurdunun yarısı kadınlara verildi. Servis desteği olmadı. Her şey son dakika bildirildi, taksiyle taşındık.”

Aynı öğrenci, özellikle yaz aylarında yaşanan ayrımcı uygulamaları şöyle dile getirdi: “Biz yazın yurtta kalabilmek için zorunlu staj yapma şartına tabi tutuluyoruz. Ama öğrencimiz bile olmayan, dernek aracılığıyla getirilen ortaokul ve lise çağındaki yabancı uyruklu öğrenciler hiçbir engelle karşılaşmadan konaklayabiliyor. Üstelik yüksek ayrıcalıklarla.”

Öğrenci, söz konusu grubun yurt kurallarını ihlal etmesine rağmen ceza almadığını, bunun da “anlamıyorlar” bahanesiyle geçiştirildiğini söyledi