Üniversitenin aracından 74 kilo uyuşturucu çıktı: 2 kişi gözaltında
Şanlıurfa'da bir vakıf üniversitesine ait resmi plakalı araçta yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon TL olan toplam 74 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda bir vakıf üniversitesine ait resmi plakalı aracı durdurdu.
Şüpheli araçta eğitimli köpek ile yapılan aramada 7 valiz içinde 98 paket halinde 53 kilo skunk ile 29 paket halinde 21 kilo 350 gram toz esrar ele geçirildi.
Piyasa değeri toplam 3 milyon TL olan uyuşturucuya el koyan polis, sürücü ile şüpheli araca öncülük yapan 34 EYJ 640 plakalı aracın sürücüsünü gözaltına aldı.
2 şüphelinin Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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