Üniversitenin aracından 74 kilo uyuşturucu çıktı: 2 kişi gözaltında

30 Kasım 2022 Çarşamba, 09:12

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda bir vakıf üniversitesine ait resmi plakalı aracı durdurdu.

Şüpheli araçta eğitimli köpek ile yapılan aramada 7 valiz içinde 98 paket halinde 53 kilo skunk ile 29 paket halinde 21 kilo 350 gram toz esrar ele geçirildi.

Piyasa değeri toplam 3 milyon TL olan uyuşturucuya el koyan polis, sürücü ile şüpheli araca öncülük yapan 34 EYJ 640 plakalı aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

2 şüphelinin Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.