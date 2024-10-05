Üniversitesinden 'Ayşenur Halil' paylaşımı

Yayınlanma: 05.10.2024 - 23:00

Güncelleme: 05.10.2024 - 23:02

Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in (19) intihar etmeden önce Eyüpsultan'da vahşice katlettiği Ayşenur Halil'in okuduğu üniversite ortaya çıktı.

Ayşenur'un öğrencisi olduğu Medipol Üniversitesi sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı.

Paylaşımda, "Eyüpsultan’da canice bir olay sonucu hayatını kaybeden Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2. sınıf öğrencimiz Ayşenur Halil’in vefatı hepimizi derinden üzdü. Hayatının baharındaki öğrencimizi trajik bir şekilde kaybetmek, tüm Türkiye’yi olduğu gibi bizi de dehşete düşürdü" ifadeleri kullanıldı.