Ünlü börekçi ifşa oldu: Kıyma yerine sakatat kullanmışlar!

Yayınlanma: 11.11.2024 - 19:12

Güncelleme: 11.11.2024 - 19:12

Türkiye'nin gündeminde günlerdir Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi var.

7 Kasım'da 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine eklenen İstanbul'un meşhur börekçisi şaşkınlık yarattı.

'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde İstanbul’un ünlü börekçileri arasında bulunan 'Sarıyer Börekçisi' de yer aldı.