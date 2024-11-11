Ünlü börekçi ifşa oldu: Kıyma yerine sakatat kullanmışlar!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi güncellenmeye devam ediyor. İstanbul'un meşhur börekçisinde kıyma yerine sakatat kullanıldığı ortaya çıktı.

Ünlü börekçi ifşa oldu: Kıyma yerine sakatat kullanmışlar!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2024 - 19:12

Türkiye'nin gündeminde günlerdir Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi var. 

7 Kasım'da 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine eklenen İstanbul'un meşhur börekçisi şaşkınlık yarattı. 

'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde İstanbul’un ünlü börekçileri arasında bulunan 'Sarıyer Börekçisi' de yer aldı.


Etiketler: #tarım ve orman bakanlığı #sarıyer börekçisi

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