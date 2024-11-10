Hollanda'da Filistin destekçilerine polisten sert müdahale: 100'den fazla gözaltı!

Hollanda'da Filistin destekçilerine polisten sert müdahale: 100'den fazla gözaltı!

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Filistin'e destek gösterisine sert müdahalede bulunan polis, 100'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

İHA
10 Kasım 2024 Pazar, 21:52
Hollanda'da Filistin destekçilerine polisten sert müdahale: 100'den fazla gözaltı!

Hollanda'da 7 Kasım'da Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ve sonrasında yaşanan şiddet olaylarının ardından Filistin destekçileri, Dam Meydanı'nda bir araya geldi. 

Hollanda'da Filistin destekçilerine polisten sert müdahale: 100'den fazla gözaltı!

Göstericiler, İsrailli Maccabi Tel Aviv taraftarları tarafından başlatılan olayların Filistinlilerin üzerine yıkılmasını ve çıkan olayların ‘antisemitizm’ olarak yansıtılmasını protesto etti. 

Hollanda'da Filistin destekçilerine polisten sert müdahale: 100'den fazla gözaltı!

Göstericiler, sık sık “Özgür Filistin” ve “Amsterdam soykırıma hayır diyor” sloganları attı. Yürüyüş ve gösteri yasağının devam ettiği sırada yapılan protestoya polis sert müdahalede bulundu. 

Hollanda'da Filistin destekçilerine polisten sert müdahale: 100'den fazla gözaltı!

Polis, 100'den fazla kişiyi gözaltına aldı. Çıkan olaylarda yaralanan 1 gösterici ambulansla hastaneye sevk edildi. 

Hollanda'da Filistin destekçilerine polisten sert müdahale: 100'den fazla gözaltı!

Gözaltına alınan göstericiler, daha sonra otobüslerle şehir dışına çıkarılarak serbest bırakıldı.

Hollanda'da Filistin destekçilerine polisten sert müdahale: 100'den fazla gözaltı!

Protesto organizatörleri, “Antisemitizm suçlamasının Filistin direnişini bastırmak için silah olarak kullanılmasına izin vermeyi reddediyoruz” dedi.

Hollanda filistin gözaltı

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