Ünlü ekonomist Işık Ökte, 'borsa manipülasyonu' operasyonunda gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler üzerine soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, Işık Ökte’nin de arasında olduğu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilisi şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketler incelenmektedir. Eylemleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.​​​​​​​

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/293366 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilileri şüpheliler hakkında 16.09.2025 günü adli işlem gerçekleştirilmiştir.

Dosya kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketler incelenmektedir. Eylemleri tespit edilen şüpheliler Nihat Özçelik, Mesut Çilingir, Zeynep Boztepe, Levent İbrahim Papaker, Mustafa Ünal, Reha Çırak, Mustafa Arslan, Cem Özçelik, Kurthan Atmaca, Mustafa Necip Uludağ, Ömer Özbay, Işık Ökte, Muvaffak İhsan Usel, Adem Ceylan gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."