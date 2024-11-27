Ünlü fenomen Sibil Çetinkaya'ya Ticaret Bakanlığı'ndan ceza: Reklam tatili pahalıya patladı

Yayınlanma: 27.11.2024 - 11:21

Güncelleme: 27.11.2024 - 11:24

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, sponsorlu bir tatil kapsamında Capri'den yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

Ancak bu paylaşımlardan biri, Ticaret Bakanlığı tarafından reklam yasaklarına aykırı bulundu.

Alkollü içeceği görünür şekilde paylaşan Çetinkaya'ya, 550 bin 59 TL para cezası kesildi.

REKLAM YASAKLARINA AYKIRI PAYLAŞIM

Sabah'ın haberine göre; Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada reklam kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Çetinkaya'yı cezalandırdı.

Bakanlık, alkol reklamı yapıldığına kanaat getirerek cezayı onayladı. Ayrıca, reklamın doğrudan belirtilmeyip "gizli reklam" olarak lanse edilmesi de cezayı etkileyen bir faktör oldu.

CAPRI’DE ÜNLÜLER GEÇİDİ

Sibil Çetinkaya'nın ev sahipliği yaptığı bu tatilde birçok ünlü isim dikkat çekti.

Davete Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Rafael Cemo Çetin, Derev Clara Kösedağ, Buse Terim ve Merve Terim Çetin gibi tanınmış isimler katıldı. Ancak Bakanlık, yalnızca Çetinkaya’nın alkol içeren paylaşımına ceza kesti.

TİCARET BAKANLIĞI’NIN DENETİMLERİ ARTIYOR

Bakanlık, sosyal medyada reklam kurallarına uymayan fenomenlere karşı sıkı denetimlerine devam ediyor. Çetinkaya'nın cezası da bu denetimlerin bir sonucu olarak kayıtlara geçti.