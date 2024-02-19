Sibil Çetinkaya'dan Şükrü Özyıldız'a romantik doğum günü jesti
Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, Instagram'dan oyuncu sevgilisi Şükrü Özyıldız'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
Ekşi Elmalar, Cebimdeki Yabancı, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Şeref Meselesi, Jet Sosyete, Küçük Tatlı Yalancılar, Kış Güneşi, Akıncı, Masumlar Apartmanı ve Ruhun Duymaz gibi birçok projede yer alan Şükrü Özyıldız, şu sıralar özel hayatıyla gündemde.
36 yaşına basan ünlü oyuncuya sosyal medya fenomeni sevgilisi Sibil Çetinkaya'dan romantik bir doğum günü jesti geldi.
Sibil Çetinkaya, Şükrü Özyıldız'la en özel anlarını "Geldiğin yere ışık getiriyorsun. İyi ki doğmuşsun. Doğum günün kutlşu olsun aşkım" notuyla yayınladı.
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