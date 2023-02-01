Ünlü iş insanının 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt Londra'daki evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 10:45

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 11:01

İş insanı Tahsin Çifkurt'la Aslı Çetiner'in kızı Leyla Çiftkurt (24) Londra'daki evinde ölü bulundu. Leyla Çiftkurt, üniversite eğitimini Londra'da sürdürüyordu.

Sabah'ın haberine göre Aslı Çetiner, kızı Leyla'dan iki gün boyunca haber alamayınca Londra'daki üniversiteyi aradı, okula gitmediğini öğrendi. Bunun üzerine Aslı Çetiner Leyla Çetiner'in arkadaşlarından yardım istedi ve polise haber verdi. Çetiner'in arkadaşları polis eşliğinde eve girdi ve Leyla Çetiner'i hareketsiz buldu. Çetiner'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Acı haberle yıkılan Aslı Çetiner apar topar Londra'ya uçtu.

ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Polis henüz Leyla Çetiner'in ölümüyle ilgili bir açıklamada bulunmadı, ölüm sebebi araştırılıyor.

Çift yıllar önce boşanmıştı. Tahsin Çiftkurt, Çifkurt Otomotiv'in ortaklarından. Aslı Çetiner ise, 2006'da yaşamını yitiren gazeteci Yılmaz Çetiner'in kızı. Aynı zamanda 2015 yılında aramızdan ayrılan usta oyuncu Levent Kırca'nın 'son eşim' dediği hayat arkadaşıydı.