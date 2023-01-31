Son Dakika... İstanbul Kartal'da anne ve 2 çocuğu ölü bulundu

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 16:22

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 16:22

İstanbul'da saat 11.00 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi’nde 40 yaşındaki Melek Dönmez, kızları 12 yaşındaki Havvanur Ergay ve 14 yaşındaki Belinay Ergay ile 5 katlı binanın giriş katında yaşıyordu.

(Anne Melek Dönmez)

Sabah saatlerinde komşuları ve kızların babası kendilerinden haber alamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler anne ve kızlarının cansız bedenleriyle karşılaştı.

GAZ ZEHİRLENMESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, doğalgaz zehirlenmesi ihtimali üzerinde duruyor.

Cenazeler yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayın ardından İGDAŞ ekipleri de binada incelemeler yaptı.

GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

Bina sakini Adil Akın, "Bizim sabah haberimiz oldu. Arkadaşı aramış haber alamamış çilingirle gelmiş. Üçü de evde ölü bulunmuş. Çocukları tanıyoruz, hanımefendiyi çok tanımıyoruz. 1 buçuk senelik komşumuz. Polisler gelince haberimiz oldu. Komşulara sordular, eşim de ifadeye gitti" dedi.