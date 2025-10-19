Ünlü isimlerin test sonuçlarına ilişkin raporun paylaşılması tartışma yarattı: 'Hasta hakları ihlal ediliyor'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı operasyonda 19 ünlü isimden saç ve kan örnekleri alındı. Önceki gün açıklanan test sonuçlarına göre sekiz kişinin örneğinde uyuşturucu madde tespit edildi. Sonucu pozitif çıkan bazı kişiler teste itiraz etti.

Ünlülerden bazıları uyuşturucu kullanmadığını yeşil reçeteli ilaç kullandığını öne sürerken raporun kamuoyuyla paylaşılması ve kullandıkları ilaçların ifşa edilmesi tepkilere yol açtı.

‘BAĞIMLILIK YAPMAZLAR’

Nörobilimci Prof. Dr. Tayfun Uzbay, “Mirtazepin, venlafaksin, olanzapin, ketiyapin, sertralin, sitalopram ve essitalopram gibi ilaçlar nöropsikiyatrik sorunların tedavisi için kullanılan ilaçlardır. Bağımlılık yapan ilaçlar listesinde de yer almazlar” dedi.

‘HEKİME GÜVENİ DE SARSABİLİR’

Medyada bunların uyuşturucularla birlikte haberleştirilmesinin sakıncalarına dikkat çeken Prof. Uzbay, “Bu ilaçları tedavi için kullanmak zorunda olan insanların hem etiketlenmesine yol açar hem kullanan bazı insanlar ilaçlarını kullanmayı bağımlılık endişesi ile bırakabilir” ifadelerini kullandı. Bu durumun, kişinin bunu kendisine reçete eden hekime olan güveni sarsılabileceğini belirten Prof. Uzbay, ilacı bırakmanın da hasta sağlığı açısından intihara kadar varabilen ağır sonuçları olabileceğinin altını çizdi.

‘DİKKATLİ BİR DİL KULLANILMALI’

Kişinin kullandığı legal ilaçları açıklamanın hem hasta haklarının sır ile ilişkili alanının ihlali olduğunu hem de kişisel verilerin ifşa edilmesi suçunu oluşturduğunu söyleyen Prof. Uzbay, “Sağlıkla ilişkili haberler yaparken daha özenli ve dikkatli olunmalı, konunun uzmanlarına danışılmalı” uyarısında bulundu.