Ünlü İtalyan şefin oğluna Kadıköy bit pazarında bıçaklı saldırı: 14 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor!

Yayınlanma: 27.01.2025 - 09:08

Güncelleme: 27.01.2025 - 09:11

İstanbul’da bir İtalyan restoranın şefi olan Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı.

14 yaşındaki Mattia, iki arkadaşıyla birlikte kaykay malzemesi almak için Kadıköy Salı Pazarı’nda kurulan bit pazarına gitti.

"ÇOK YAKIŞIKLISIN" DİYE LAF ATTI

Üç arkadaş alışveriş yaparken, iddiaya göre bir kişi Minguzzi’ye omuz atıp, “Çok yakışıklısın” diye laf attı. Minguzzi ise “Pardon kardeşim” yanıtını verdi.

Sabah’ın haberine göre, şüpheli birkaç metre uzaklaştıktan sonra bu kez bıçakla dönerek, “Ben senin nereden kardeşin oluyorum” diyerek Minguzzi’ye saldırdı.

15 yaşındaki saldırgan B.B., Minguzzi’yi göğüs bölgesinden beş kez bıçakladı. Diğer saldırdan 16 yaşındaki U.B. ise kanlar içinde yerde kalan çocuğa tekme attı.

Olaya tanık olan olay yerindeki bir doktor, Minguzzi’ye kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Bu ilk yardım sayesinde yaşama tutunan Minguzzi, hastaneye kaldırıldı.

DURUMU CİDDİ

Bıçak darbelerinin akciğeri, böbreği ve kalbine isabet etmesi nedeniyle iç organları zarar gören çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.