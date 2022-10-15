Ünlü karikatür sanatçısı yaşamını yitirdi
Uluslararası karikatür sanatçısı Yaşar Tosun, akciğer kanseri sebebiyle 1 aydır tedavi gördü hastanede hayatını kaybetti.
Kocaelili uluslararası karikatür sanatçısı Yaşar Tosun (76) dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Tosun’un akciğer kanseri sebebiyle bir aydır hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Ünlü sanatçının ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
Birçok ulusal gazetede karikatüristlik yapan Tosun, şehir tiyatrolarına girerek çocuk oyunlarında da rol aldı.
1966 yılında İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen portre karikatür çizme yarışmasına katılan Tosun, 21 saniyede çizdiği portre karikatür ile ikincilik ödülünü kazandı.
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