Ünlü oyuncu Ece İrtem'in ölümünde 'maymun ısırığı' şüphesi

İstanbul'daki evinde 15 Haziran'da hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ölümünden önceki hafta Tayland'a gittiği ve burada bir maymun tarafından ısırıldığı öğrenildi.

Uzmanların maymun ısırığının sepsise (kan zehirlenmesi) neden olabileceğini belirtmesi üzerine oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun bugün savcılığa dilekçe verdi ve ölüm nedeniyle ilgili maymun ısırığı şüphesinin araştırılmasını istedi.

AVUKATI DİLEKÇE VERDİ

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Işıl' karakterine hayat veren oyuncu Ece İrtem, pazartesi günü evinde fenalaşmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

35 yaşındaki oyuncunun ilk belirlemelere göre 'kalp krizi' geçirdiği öne sürülürken, oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına dikkat çeken bir başvuru yapıldı.

ÖLÜMÜNDE 'MAYMUN ISIRIĞI' ŞÜPHESİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ölümünden bir hafta önce ünlü oyuncunun yaptığı Tayland gezisi mercek altına alınırken, ziyarette gerçekleştiği belirtilen bir olay yeni şüphelere neden oldu.

Bugün savcılığa verilen dilekçede İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili maymun ısırığı şüphesine dikkat çekildi. Avukat Uğur Gökkoyun konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: